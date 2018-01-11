Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля 23:45, 11 січня 356 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.01 – після того, як російську авіабазу "Хмеймім" ледь не розгромили сирійські саморобні безпілотники, Володимир Путін зрозумів, що з улюбленим генералом Сергієм Шойгу каші не звариш, і вирішив шукати йому заміну. Французьким жінкам французи заборонили їхати до Москви.
Також у випуску:
Де Путін не зможе, там Бог допоможе.
Новаторства рязанської медицини.
Джерело: 24 Канал
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