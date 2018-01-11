Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11.01 – після того, як російську авіабазу "Хмеймім" ледь не розгромили сирійські саморобні безпілотники, Володимир Путін зрозумів, що з улюбленим генералом Сергієм Шойгу каші не звариш, і вирішив шукати йому заміну. Французьким жінкам французи заборонили їхати до Москви.

Також у випуску: Де Путін не зможе, там Бог допоможе. Новаторства рязанської медицини.