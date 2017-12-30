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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Емоційний бандитизм Поклонської. Вінні Пух на боротьбі із падінням рубля

Вєсті Кремля 12:41, сьогодні 458 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.12 – чому Наталія Поклонська готується до зустрічі Нового року, скуповуючи колючо-ріжучі предмети. За традицією, на грошах певної країни зображують її визначних діячів – президентів, генералів, письменників, художників. У Росії пішли далі і розмістили на валюті вигаданих персонажів.

Також у випуску:

Скільки коштує один робочий день Олексія Навального.

Нова провокація від Артема Шейніна.

Теги: Новини Росії Олексій Навальний Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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