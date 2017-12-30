Вєсті Кремля. Емоційний бандитизм Поклонської. Вінні Пух на боротьбі із падінням рубля

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.12 – чому Наталія Поклонська готується до зустрічі Нового року, скуповуючи колючо-ріжучі предмети. За традицією, на грошах певної країни зображують її визначних діячів – президентів, генералів, письменників, художників. У Росії пішли далі і розмістили на валюті вигаданих персонажів.

Також у випуску: Скільки коштує один робочий день Олексія Навального. Нова провокація від Артема Шейніна.