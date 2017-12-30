Вєсті Кремля. Емоційний бандитизм Поклонської. Вінні Пух на боротьбі із падінням рубля
Вєсті Кремля 12:41, сьогодні 458 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29.12 – чому Наталія Поклонська готується до зустрічі Нового року, скуповуючи колючо-ріжучі предмети. За традицією, на грошах певної країни зображують її визначних діячів – президентів, генералів, письменників, художників. У Росії пішли далі і розмістили на валюті вигаданих персонажів.
Також у випуску:
Скільки коштує один робочий день Олексія Навального.
Нова провокація від Артема Шейніна.
Джерело: 24 Канал
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