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      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос

      Вєсті Кремля 37 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 червня – голова розвідки РФ вважає головним ворогом Росії Тіма Кука – гендиректора компанії Apple. Мовляв, він хоче знищити Росію через "зачакловане яблуко", яким отруїть Путіна, як відьма Білосніжку. Що робити в космосі такій миролюбній нації, як росіяни? Звичайно, що воювати. А завойовувати космічні далі полетить великий нохча – Рамзан Кадиров.

      Також у випуску:

      Росіянам не дають записувати звернення до Путіна.

      У РФ за рік розбагатіли 400 тисяч людей, бо там не голодуватимеш, навіть якщо нічого садити не будеш.

      blog_ava
      Хто з народних депутатів найбагатший і скільки обранців живе лише на зарплату
      сьогодні
      6920
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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