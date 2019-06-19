Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 червня – голова розвідки РФ вважає головним ворогом Росії Тіма Кука – гендиректора компанії Apple. Мовляв, він хоче знищити Росію через "зачакловане яблуко", яким отруїть Путіна, як відьма Білосніжку. Що робити в космосі такій миролюбній нації, як росіяни? Звичайно, що воювати. А завойовувати космічні далі полетить великий нохча – Рамзан Кадиров.

Також у випуску: Росіянам не дають записувати звернення до Путіна. У РФ за рік розбагатіли 400 тисяч людей, бо там не голодуватимеш, навіть якщо нічого садити не будеш.

Джерело: 24 канал