Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 червня – голова розвідки РФ вважає головним ворогом Росії Тіма Кука – гендиректора компанії Apple. Мовляв, він хоче знищити Росію через "зачакловане яблуко", яким отруїть Путіна, як відьма Білосніжку. Що робити в космосі такій миролюбній нації, як росіяни? Звичайно, що воювати. А завойовувати космічні далі полетить великий нохча – Рамзан Кадиров.
Також у випуску:
Росіянам не дають записувати звернення до Путіна.
У РФ за рік розбагатіли 400 тисяч людей, бо там не голодуватимеш, навіть якщо нічого садити не будеш.
Джерело: 24 канал
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