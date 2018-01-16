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Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової

Вєсті Кремля 21:22, 16 січня 545 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.01 – раніше Володимир Красний Моладєц боровся із триголовим змієм: когось брав орденам, когось – дотаціями. Але настав час змін і прийшла Ксенія Собчак, яка ввібрала все найтиповіше з російської політики. "Как пацан к успеху шел": Марія Захарова розкрила секрет свого дипломатичного успіху.

Також у випуску:

Французькі кредитори наздогнали Володимира Путіна.

Поза межами рингу на Сергія Ковальова почали нападати "диванні війська".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Ксенія Собчак Франція Бокс
Джерело: 24 Канал
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