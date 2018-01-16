Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля 21:22, 16 січня 545 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16.01 – раніше Володимир Красний Моладєц боровся із триголовим змієм: когось брав орденам, когось – дотаціями. Але настав час змін і прийшла Ксенія Собчак, яка ввібрала все найтиповіше з російської політики. "Как пацан к успеху шел": Марія Захарова розкрила секрет свого дипломатичного успіху.
Також у випуску:
Французькі кредитори наздогнали Володимира Путіна.
Поза межами рингу на Сергія Ковальова почали нападати "диванні війська".
Джерело: 24 Канал
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