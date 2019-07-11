Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 липня – якби італійці брали хабарі в Путіна не грошима, а балалайками чи самоварами, їх би точно ніхто не запідозрив. Ледь не кожна країна має людину, яка гордо носить звання секс-символа. В РФ ж у всіх рейтингах перемагає одна й та сама особа: там шаленіють від Путіна.
Також у випуску:
Російські трактори їдуть на Марс.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі