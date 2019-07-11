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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії

      Вєсті Кремля 111 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 липня – якби італійці брали хабарі в Путіна не грошима, а балалайками чи самоварами, їх би точно ніхто не запідозрив. Ледь не кожна країна має людину, яка гордо носить звання секс-символа. В РФ ж у всіх рейтингах перемагає одна й та сама особа: там шаленіють від Путіна.

      Також у випуску:

      Російські трактори їдуть на Марс.

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      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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