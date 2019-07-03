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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв

      Вєсті Кремля 168 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 липня – кожного саміту G20 Путіна огортають переживання, бо з ним ніхто не хоче сидіти за столом, не вітається і т. д. Але у своїй самотності він не сам, його підтримала бізнесвумен Іванка Трамп. "Рокетмен" розповідає про гомосексуальність музиканта Елтона Джона. Але росіянам цей фільм не сподобалася, адже в країні забороняють навіть гей-паради.

      Також у випуску:

      Путінський "Лошарік" доскакався: в Росії затонула унікальна субмарина, яка всім шкодила.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Іванка Трамп
      Джерело: 24 канал
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