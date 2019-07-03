Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 липня – кожного саміту G20 Путіна огортають переживання, бо з ним ніхто не хоче сидіти за столом, не вітається і т. д. Але у своїй самотності він не сам, його підтримала бізнесвумен Іванка Трамп. "Рокетмен" розповідає про гомосексуальність музиканта Елтона Джона. Але росіянам цей фільм не сподобалася, адже в країні забороняють навіть гей-паради.

Також у випуску: Путінський "Лошарік" доскакався: в Росії затонула унікальна субмарина, яка всім шкодила.

Джерело: 24 канал