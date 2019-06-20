Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 червня – задля гарантій нацбезпеки в РФ дозволили вирощувати коноплю та опіумний мак. Тепер головне – не перестаратися з дозуванням. В одному з російських храмів жінці заборонили поставити свічку, яку та принесла з собою: веліли пожертвувати тисячу рублів на ремонт. Та це вона ще легко обійшлася. Могли й покарати чи накласти покуту.

Також у випуску: Журналістів у Кремлі вчать правильно лаятися.

Джерело: 24 канал