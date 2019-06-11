Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 червня – Дмитро Медведєв відіграє невидиму роль в російській політиці. Проте нарешті для нього знайшлася робота, відповідно до його антропометрії і статусу. Та ще і в Швейцарії. У Молдові суд знову відсторонив від посади президента прокремлівського ставленика Ігоря Додона. А ще й стає відомо, що на нього планується замах сам Сільвестер Сталлоне.
Також у випуску:
Бідність – поняття умовне, бо у Росії її нема.
Джерело: 24 канал
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