Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 червня – Дмитро Медведєв відіграє невидиму роль в російській політиці. Проте нарешті для нього знайшлася робота, відповідно до його антропометрії і статусу. Та ще і в Швейцарії. У Молдові суд знову відсторонив від посади президента прокремлівського ставленика Ігоря Додона. А ще й стає відомо, що на нього планується замах сам Сільвестер Сталлоне.

Також у випуску: Бідність – поняття умовне, бо у Росії її нема.

Джерело: 24 канал