Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 серпня – Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, який подарував президенту Білорусії його залізне "альтер его". Головним гостем мітингу "Росія без Путіна" був Саня Шаман іде в Москву виганяти із Путіна демона.
Також у випуску:
Російський ліс вивезли "канадські лісоруби" на плотах через Аляску.
Джерело: 24 канал
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