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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна

      Вєсті Кремля 131 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 серпня – Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, який подарував президенту Білорусії його залізне "альтер его". Головним гостем мітингу "Росія без Путіна" був Саня Шаман іде в Москву виганяти із Путіна демона.

      Також у випуску:

      Російський ліс вивезли "канадські лісоруби" на плотах через Аляску.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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