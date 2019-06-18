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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Вєсті Кремля: Місто на честь зачіски Трампа. РФ створила свій інтрнет

      Вєсті Кремля 61 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 червня – один з населених пунктів Голландії назвали на честь Донні, а це доволі логічно, бо карта голландських висот майже як зачіска Трампа. 1 травня старик Пиня власноруч підписав так званий закон про "Чебурнет" – ізольований російський інтернет, бо глобальна мережа Путіна не влаштовує.

      Також у випуску:

      Військовий переворот у Росії.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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