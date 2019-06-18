Вєсті Кремля: Місто на честь зачіски Трампа. РФ створила свій інтрнет
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 червня – один з населених пунктів Голландії назвали на честь Донні, а це доволі логічно, бо карта голландських висот майже як зачіска Трампа. 1 травня старик Пиня власноруч підписав так званий закон про "Чебурнет" – ізольований російський інтернет, бо глобальна мережа Путіна не влаштовує.
Також у випуску:
Військовий переворот у Росії.
Джерело: 24 канал
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