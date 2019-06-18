Вєсті Кремля: Місто на честь зачіски Трампа. РФ створила свій інтрнет

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 червня – один з населених пунктів Голландії назвали на честь Донні, а це доволі логічно, бо карта голландських висот майже як зачіска Трампа. 1 травня старик Пиня власноруч підписав так званий закон про "Чебурнет" – ізольований російський інтернет, бо глобальна мережа Путіна не влаштовує.

Також у випуску: Військовий переворот у Росії.

Джерело: 24 канал