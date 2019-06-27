Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 червня – армія РФ – це суцільні іграшки з AliExpress: надувні машини та мальовані ракети. Скоро на параді маршируватимуть не справжні захисники Росії, а солдати, якими керуватиме Путін. 40 кілограм "дипломатичного" кокаїну вилучили в Іспанії, де приземлився президент Бразилії. Він відхрестився від вантажу, тому це очевидно старий метод Росії.

Також у випуску: Російських дітей вчитимуть фашизму.

Джерело: 24 канал