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      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна

      Вєсті Кремля 83 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 27 червня – армія РФ – це суцільні іграшки з AliExpress: надувні машини та мальовані ракети. Скоро на параді маршируватимуть не справжні захисники Росії, а солдати, якими керуватиме Путін. 40 кілограм "дипломатичного" кокаїну вилучили в Іспанії, де приземлився президент Бразилії. Він відхрестився від вантажу, тому це очевидно старий метод Росії.

      Також у випуску:

      Російських дітей вчитимуть фашизму.

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      Теги: Зброя Володимир Путін Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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