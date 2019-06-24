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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПАРЄ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПАРЄ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії

      Вєсті Кремля 47 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 червня – на останніх мітингах в Росії затримали десятки людей. Серед них був і активіст з плакатом, де писало: "Пудинг ЛОР". В Росії більше контролюватимуть ввезення вина та іншого алкоголю із Грузії. Песков запевнив, що це не через те, що активісти в Грузії вийшли проти проросійської політики.

      Також у випуску:

      Врятувати Депардьє з Росії.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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