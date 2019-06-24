Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 червня – на останніх мітингах в Росії затримали десятки людей. Серед них був і активіст з плакатом, де писало: "Пудинг ЛОР". В Росії більше контролюватимуть ввезення вина та іншого алкоголю із Грузії. Песков запевнив, що це не через те, що активісти в Грузії вийшли проти проросійської політики.

Також у випуску: Врятувати Депардьє з Росії.

Джерело: 24 канал