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      Вєсті Кремля: Особистий художник Путіна. Новий символ РФ

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 серпня – Тиціан був придворним художником у Венеції, а при дворі Путіна є свій художник – Дмітрій Рогозін. Так Рогозін малює ракети, а потім Пу доводить усім, що це реальність. Автозак – машина для транспортування затриманих – це новий символ нової Росії на рівні із матрьошкою, лаптями та балалайкою. Тому їх тепер возять як гостинці по різних країнах.

      Також у випуску:

      У Росії повідомили шокуючу причину пожеж у Сибірі – винен вогонь.

      Влада РФ хоче посадити акторів, бо сьогодні вони пародіюють слуг царських, а завтра замахнуться на когось іншого.

      Випуск програми "Весті Кремля" за 2 серпня 2019 року: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії Авто
      Джерело: 24 канал
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