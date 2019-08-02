Вєсті Кремля: Особистий художник Путіна. Новий символ РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 серпня – Тиціан був придворним художником у Венеції, а при дворі Путіна є свій художник – Дмітрій Рогозін. Так Рогозін малює ракети, а потім Пу доводить усім, що це реальність. Автозак – машина для транспортування затриманих – це новий символ нової Росії на рівні із матрьошкою, лаптями та балалайкою. Тому їх тепер возять як гостинці по різних країнах.
Також у випуску:
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Випуск програми "Весті Кремля" за 2 серпня 2019 року: дивіться відео
Джерело: 24 канал
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