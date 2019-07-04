Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 липня – наприкінці червня Сибір заливало водою, а Путіну знадобилося більше тижня, аби визнати паводок "бедствием". Проте не обійшлося без цинізму – "Єдина Росія", яка назбирала допомогу, не забула відповідно її промаркувати. У серіалі Netflix "Останні царі" виявили кіноляп - на дореволюційній Червоній площі Кремль сусідить з мавзолеєм Леніна.
Також у випуску:
Як росіяни радіють санкціям.
Джерело: 24 канал
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