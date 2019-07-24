Вєсті Кремля: "Пацан" вищий за Путіна. Іванка Трампанулась

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 липня – у Росії "не вийти зростом" означає бути зависоким. І всіх, хто має понад 170 сантиметрів, тобто є вищим за Путіна, швиденько прибирають з країни. Трамп відомий на весь світ своїми конфузами. Наприклад, нещодавно він привітав "короля китів". Так от, з роками його донька Іванка стає все більше схожою на батька.

Також у випуску: У росіян проблеми з прапором.

Джерело: 24 канал