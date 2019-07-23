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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили

      Вєсті Кремля 576 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 липня – якщо русскому політологу відрізати голову, то вона ще півгодини буде говорити про нацистів в Україні. А якщо це зробити з головним солов'їним помьотом журналістики РФ, то півгодини легко перетворяться на три дні. При чому мовою спілкування може бути солов'їна італійська. Путіну доповіли: у Ростесі переконані, що росіяни п'ють погану воду.

      Також у випуску:

      С бритой головой, в форме полосатой.

      Новий фінансовий герой.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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