У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 липня – якщо русскому політологу відрізати голову, то вона ще півгодини буде говорити про нацистів в Україні. А якщо це зробити з головним солов'їним помьотом журналістики РФ, то півгодини легко перетворяться на три дні. При чому мовою спілкування може бути солов'їна італійська. Путіну доповіли: у Ростесі переконані, що росіяни п'ють погану воду.

Також у випуску: С бритой головой, в форме полосатой. Новий фінансовий герой.

Джерело: 24 канал