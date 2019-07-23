Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 липня – якщо русскому політологу відрізати голову, то вона ще півгодини буде говорити про нацистів в Україні. А якщо це зробити з головним солов'їним помьотом журналістики РФ, то півгодини легко перетворяться на три дні. При чому мовою спілкування може бути солов'їна італійська. Путіну доповіли: у Ростесі переконані, що росіяни п'ють погану воду.
Також у випуску:
С бритой головой, в форме полосатой.
Новий фінансовий герой.
Джерело: 24 канал
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