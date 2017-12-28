Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.12 – рівно тиждень тому блискучий російський іноватор і розпилювач бюджету Дмитро Рогозін показав собаку, яка вміє дихати під водою. Майже через рік після "Защітніків", росіяни нарешті отримали супергероя, маленький спойлер – його зброя – мітла і ступа.

Також у випуску: Чим "русскому обивателю" запам'ятався рік 2017-ий? Пам'ятник Кірілу.

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