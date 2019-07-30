Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 липня – тайга Сибіру палає вже понад тиждень. Горять три мільйони гектарів території, загасити поки ніяк не вдається. Та російські рятувальники схоже знайшли спосіб, як можна приборкати вогонь – їм допоможе РПЦ. Тюрми у РФ вщент наповнені котиками, бджолами та арахісовою пастою. Раптову алергію в ув'язненого Навального можна пояснити лише так.

Також у випуску: Росіяни бояться отримувати нові паспорти.

Джерело: 24 канал