Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 липня – тайга Сибіру палає вже понад тиждень. Горять три мільйони гектарів території, загасити поки ніяк не вдається. Та російські рятувальники схоже знайшли спосіб, як можна приборкати вогонь – їм допоможе РПЦ. Тюрми у РФ вщент наповнені котиками, бджолами та арахісовою пастою. Раптову алергію в ув'язненого Навального можна пояснити лише так.
Також у випуску:
Росіяни бояться отримувати нові паспорти.
Джерело: 24 канал
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