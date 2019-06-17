Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 червня – музика Шопена, літні пейзажі французьких сіл Моне, кохання Майстра до Маргарити – все це могло би бути еталоном ніжності. Але для російського пропагандиста Кисельова це тепле почуття уособлюють московські поліцейські. У РФ сталась масова бійка між місцевими росіянами та ромами. Проте місцева влада переконана, що стоять за цим американці.
Також у випуску:
Панди Путіна живуть за Орвеллом.
Кібертурнір, на якого нікого не запросили.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі