Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за "мужеложство"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.01 – як виявилось, проблема Олексія Навального не в Путіні, а в назві його політичної сили. В Росії може повернутись кримінальна відповідальність за "мужеложство".

Також у випуску: Але от проблема Путіна, здається, саме в імені Навального. Наприкінці напруженого політичного тижня у Жириновського врешті-решт не витримали нерви. Які асоціації виникають у деяких росіян, коли вони чують слово "комікси".