Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за "мужеложство"
Вєсті Кремля 22:37, 12 січня 447 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.01 – як виявилось, проблема Олексія Навального не в Путіні, а в назві його політичної сили. В Росії може повернутись кримінальна відповідальність за "мужеложство".
Також у випуску:
Але от проблема Путіна, здається, саме в імені Навального.
Наприкінці напруженого політичного тижня у Жириновського врешті-решт не витримали нерви.
Які асоціації виникають у деяких росіян, коли вони чують слово "комікси".
Джерело: 24 Канал
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