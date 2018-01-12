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Вєсті Кремля. Прокляття імені Навального. Стаття за "мужеложство"

Вєсті Кремля 22:37, 12 січня 447 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12.01 – як виявилось, проблема Олексія Навального не в Путіні, а в назві його політичної сили. В Росії може повернутись кримінальна відповідальність за "мужеложство".

Також у випуску:

Але от проблема Путіна, здається, саме в імені Навального.

Наприкінці напруженого політичного тижня у Жириновського врешті-решт не витримали нерви.

Які асоціації виникають у деяких росіян, коли вони чують слово "комікси".

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Володимир Жиріновський Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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