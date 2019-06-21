Вєсті Кремля: Пряма лінія Путіна. Раб Кадиров змінює васала
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 червня – тричі на рік в однієї людини в редакції "Вєсті Кремля" з очей і вух витікає рідка сполучна тканина червоного забарвлення. Бо саме тричі на рік Путін вєщає: спочатку парламенту, потім вєщає журналістам, а уже згодом вєщає народу. На горизонті у Кадирова новий господар. Замість Путіна у двері постукав дядько Лукашенко.
Також у випуску:
Фінт побєдобєсія.
Русомазохізм.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі