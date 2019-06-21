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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Вєсті Кремля: Пряма лінія Путіна. Раб Кадиров змінює васала

      Вєсті Кремля 159 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 червня – тричі на рік в однієї людини в редакції "Вєсті Кремля" з очей і вух витікає рідка сполучна тканина червоного забарвлення. Бо саме тричі на рік Путін вєщає: спочатку парламенту, потім вєщає журналістам, а уже згодом вєщає народу. На горизонті у Кадирова новий господар. Замість Путіна у двері постукав дядько Лукашенко.

      Також у випуску:

      Фінт побєдобєсія.

      Русомазохізм.

      blog_ava
      Навіщо колишніх журналістів ZIK покликали до Зеленського
      21 червня
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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