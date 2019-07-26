03:19
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра

      Вєсті Кремля 573 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 липня – кремлівський вождь вже не молодий і саме час йому подумати про пенсію. Що він і почав робити. А щоб перестрахуватися і дожити до пенсії – довірив свою старість доньці. Росіяни вийшли на вулиці Москви з протестами. Пиня віддав наказ його ліквідувати, тому радикально налаштованих опозиціонерів виносять на руках разом з диванами.

      Також у випуску:

      Аквафрешовий "Чорнобиль".

      blog_ava
      Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      26 липня
      7357
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 26 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      26 липня , 22:13 Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      1332
      Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      26 липня , 22:01 Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      26 липня , 21:02 Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      1232
      Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      26 липня , 20:02 Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      744
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      26 липня , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 1034
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук