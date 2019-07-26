Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 липня – кремлівський вождь вже не молодий і саме час йому подумати про пенсію. Що він і почав робити. А щоб перестрахуватися і дожити до пенсії – довірив свою старість доньці. Росіяни вийшли на вулиці Москви з протестами. Пиня віддав наказ його ліквідувати, тому радикально налаштованих опозиціонерів виносять на руках разом з диванами.

Також у випуску: Аквафрешовий "Чорнобиль".

Джерело: 24 канал