Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 липня – на трибуну виліз сам Путін, відкрив рота і почав говорити про екологію. Згадав і про птахів, і черв'яків, і навіть вітряки згадав. Напевно, в Пині температура підвищилася. "Ласковий май" відмовився їхати на гастролі до Грузії. Як грузини переживуть втрату "Белих Роз" сказати важко, хоча клонів група в часи популярності мала багато.

Також у випуску: Взаємна любов Путіна і патріарха Кіріла. Казочки від Пині.

Джерело: 24 канал