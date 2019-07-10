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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію

      Вєсті Кремля 105 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 липня – на трибуну виліз сам Путін, відкрив рота і почав говорити про екологію. Згадав і про птахів, і черв'яків, і навіть вітряки згадав. Напевно, в Пині температура підвищилася. "Ласковий май" відмовився їхати на гастролі до Грузії. Як грузини переживуть втрату "Белих Роз" сказати важко, хоча клонів група в часи популярності мала багато.

      Також у випуску:

      Взаємна любов Путіна і патріарха Кіріла.

      Казочки від Пині.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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