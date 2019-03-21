Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 березня – дід Путін оточує себе бійцями та боксерами. Або Пиня боїться за свою безпеку, або ж просто хоче перезняти "Бійцівський клуб". Весь світ сколихнула заява екс-президента Казахстану, що 30 років був невідділений від країни. Вєсті Кремля взялися спрогнозувати, що ж буде з Казахстаном після уходу Назарбаєва і яку роль у всьому відіграє Путін.

Також у випуску: Росстат зарахував Росію в п'ятірку економік світу.