Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 липня – поки у Росії міліція кийками розганяє людей з мітингів, а у Сибірі горять гектари лісу – Путін займається дійсно важливими справами – шукає дно. Влада РФ сказала, що рятувати сибірські ліси безглуздо, тому вирішили, що краще б то влаштувати концерт Газманова.

Також у випуску: Урок математики.

Джерело: 24 канал