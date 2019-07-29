Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 липня – поки у Росії міліція кийками розганяє людей з мітингів, а у Сибірі горять гектари лісу – Путін займається дійсно важливими справами – шукає дно. Влада РФ сказала, що рятувати сибірські ліси безглуздо, тому вирішили, що краще б то влаштувати концерт Газманова.
Також у випуску:
Урок математики.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі