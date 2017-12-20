Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля 21:40, 20 грудня 519 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.12 – Володимир Путін вперше виступив зі своєю передвиборною програмою. Він вперше насипав на мужні холопівські вуха правду. "Зоряні війни" затьмарили в Росії решту фільмів. І такі шедеври, як "Крим", "Матильда", чи інші скарби кіно забулися. Але міністр культури Мединський знайшов спосіб, як знищити останніх джедаїв.
Також у випуску:
Нова "патріотична" форма російської збірної.
Кишенькові захисники Путіна.
Джерело: 24 Канал
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