Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.12 – Володимир Путін вперше виступив зі своєю передвиборною програмою. Він вперше насипав на мужні холопівські вуха правду. "Зоряні війни" затьмарили в Росії решту фільмів. І такі шедеври, як "Крим", "Матильда", чи інші скарби кіно забулися. Але міністр культури Мединський знайшов спосіб, як знищити останніх джедаїв.

Також у випуску: Нова "патріотична" форма російської збірної. Кишенькові захисники Путіна.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter