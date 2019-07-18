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      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві

      Вєсті Кремля 71

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 липня– Лукашенко зробив Путіну пропозицію, яку, судячи зі всього, російський президент прийняв. Тож тепер Кремль отримав принца Мінського, який зовсім скоро стане царем Миколою ІІІ. У Москві замахнулися на святе: головний нарколог країни закликав заборонити продаж алкоголю поблизу житлових районів. Це, звісно ж, на руку, російській владі.

      Також у випуску: 

      Дивні вподобання Дєда.

      Насосні війська РФ в дії.

       

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      Теги: Олександр Лукашенко Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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