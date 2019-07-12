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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ

      Вєсті Кремля 218 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 липня – відтепер всю санкційну продукцію в Росії вилучатимуть як і раніше, але знищувати не будуть. Та знаючи, як саме там працює розподіл благ, людям світить не хамон з пармезаном, а в кращому випадку гнилий помідор. РФ – країна духовна. Тому й піраміда Маслоу там – перевернута. На цьому добре розуміються городяни міста Сєрова на Уралі.

      Також у випуску:

      Пророцтва Дональда Трампа.

      Корпорація РПЦ зароблятиме на шаурмі.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Санкції
      Джерело: 24 канал
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