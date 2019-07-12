Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 липня – відтепер всю санкційну продукцію в Росії вилучатимуть як і раніше, але знищувати не будуть. Та знаючи, як саме там працює розподіл благ, людям світить не хамон з пармезаном, а в кращому випадку гнилий помідор. РФ – країна духовна. Тому й піраміда Маслоу там – перевернута. На цьому добре розуміються городяни міста Сєрова на Уралі.

Також у випуску: Пророцтва Дональда Трампа. Корпорація РПЦ зароблятиме на шаурмі.

Джерело: 24 канал