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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна

      Вєсті Кремля 124 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 липня – російська космонавтка Серова роздивилася із МКС, який знаходиться на висоті 408 кілометрів, снаряди, що летіли на Донбас з української сторони. У Володимира Путіна з’явився новий друг Берні Екклстоун, який є колишнім босом "Формули-1". Він вихваляє трасу в Сочі та залюбки проводить з час Путіним.

      Також у випуску:

      Нема Кюрі – нема мізок.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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