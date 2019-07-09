Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 липня – російська космонавтка Серова роздивилася із МКС, який знаходиться на висоті 408 кілометрів, снаряди, що летіли на Донбас з української сторони. У Володимира Путіна з’явився новий друг Берні Екклстоун, який є колишнім босом "Формули-1". Він вихваляє трасу в Сочі та залюбки проводить з час Путіним.

Також у випуску: Нема Кюрі – нема мізок.

Джерело: 24 канал