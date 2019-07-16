Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 липня – в РПЦ для скейтерів, велосипедистів, вегетеріанців та сортувальників сміття в пеклі вже приготовані казани. А от вбивці та гвалтівники ще можуть врятуватися. Раніше головними загрозами для людства були ядерна зброя, епідемія невідомої хвороби чи падіння метеориту. Але баба Валя знайшла нову загрозу – всиновлення дітей одностатевими парами.

Також у випуску: Баба Валька переключилась із одностатевих шлюбів на смартфони, які теж можуть у школах заборонити. Легенда Держдуми і повного маразму Жиріновський заявив, що Туреччина перетворилась на друга Росії.

Джерело: 24 канал