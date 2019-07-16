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      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії

      Вєсті Кремля 66 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 16 липня – в РПЦ для скейтерів, велосипедистів, вегетеріанців та сортувальників сміття в пеклі вже приготовані казани. А от вбивці та гвалтівники ще можуть врятуватися. Раніше головними загрозами для людства були ядерна зброя, епідемія невідомої хвороби чи падіння метеориту. Але баба Валя знайшла нову загрозу – всиновлення дітей одностатевими парами.

      Також у випуску:

      Баба Валька переключилась із одностатевих шлюбів на смартфони, які теж можуть у школах заборонити.

      Легенда Держдуми і повного маразму Жиріновський заявив, що Туреччина перетворилась на друга Росії.

       

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля РПЦ
      Джерело: 24 канал
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