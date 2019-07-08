Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 липня – ось він, той хто позбавить народ російський від страшного упиря – якутський шаман йде пішки в Москву "ізганять" Путіна. Трамп і Путін не тільки полюбляють "лити водичку" на прес-конференціях, а й ще й ідентичним методом трактують історії.
Також у випуску:
Беззмістовні російські роботи.
Гей-Spider-Man.
Джерело: 24 канал
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