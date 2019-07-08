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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп

      Вєсті Кремля 165 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 липня – ось він, той хто позбавить народ російський від страшного упиря – якутський шаман йде пішки в Москву "ізганять" Путіна. Трамп і Путін не тільки полюбляють "лити водичку" на прес-конференціях, а й ще й ідентичним методом трактують історії.

      Також у випуску:

      Беззмістовні російські роботи.

      Гей-Spider-Man.

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      Теги: Новини США Дональд Трамп Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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