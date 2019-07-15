Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 липня – важко не помітити дивний потяг Дональда Трампа до Володимира Путіна. Це не слабкість чи меркантильність, це – транспрезидентство. Простіше кажучи, вони стали однією людиною. Росіяни спілкуються з владою лише в спеціально визначені дні. Адже коли збираються на мітинги спонтанно, все закінчується доволі прогнозовано.
Також у випуску:
Радянські фантасти потерпають від цензури.
Заморожені гроші РФ.
Джерело: 24 канал
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