Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 липня – важко не помітити дивний потяг Дональда Трампа до Володимира Путіна. Це не слабкість чи меркантильність, це – транспрезидентство. Простіше кажучи, вони стали однією людиною. Росіяни спілкуються з владою лише в спеціально визначені дні. Адже коли збираються на мітинги спонтанно, все закінчується доволі прогнозовано.

Також у випуску: Радянські фантасти потерпають від цензури. Заморожені гроші РФ.

Джерело: 24 канал