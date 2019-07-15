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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи

      Вєсті Кремля 108

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 липня – важко не помітити дивний потяг Дональда Трампа до Володимира Путіна. Це не слабкість чи меркантильність, це – транспрезидентство. Простіше кажучи, вони стали однією людиною. Росіяни спілкуються з владою лише в спеціально визначені дні. Адже коли збираються на мітинги спонтанно, все закінчується доволі прогнозовано.

      Також у випуску:

      Радянські фантасти потерпають від цензури.

      Заморожені гроші РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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