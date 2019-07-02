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      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ

      138 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 липня – бацька Лукашенко вирішив добити росіян, які стогнуть під санкційним гнітом. І запиляв білоруський гіркий шоколад. Міноборони РФ транжирення грошей не боїться. Тому окрім фільмів Шойгу з друзями беруться і за більш прибуткові справи. Тепер Міноборони займеться переробкою сміття.

      Також у випуску:

      Потьомкінська Аврора. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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