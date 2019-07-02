Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 липня – бацька Лукашенко вирішив добити росіян, які стогнуть під санкційним гнітом. І запиляв білоруський гіркий шоколад. Міноборони РФ транжирення грошей не боїться. Тому окрім фільмів Шойгу з друзями беруться і за більш прибуткові справи. Тепер Міноборони займеться переробкою сміття.

Також у випуску: Потьомкінська Аврора.