Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 листопада – Жириновський заявив, що піде з політики у 2036 році. Усі попередні вибори він програв, та все ж розраховує встигнути стати Верховним правителем Росії. Таки знайшов розв'язку один із найгучніших секс-"скандалів" останніх років у РФ. Головний редактор видання "Медуза" Іван Колпаков подав у відставку через жіночі сідниці.
Також у випуску:
Шпигунські пристрасті.
Медведєв врятує олігархів.
Позбавлення батьківських прав по-російськи.
Марш православних авіаторів.
Складні стосунки Жириновського і мігрантів.
Путінський загін покарав Трампа.
Джерело: 24 канал
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