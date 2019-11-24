Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 листопада – фокуси з двійниками для РФ вже звична справа. Тож одночасні політичні гастролі ансамблю "Путін–Патріарх Кіріл" цілком у російському стилі. Сьогодні все менше країн хочуть мати справу з Росією, та влада відчайдушно шукає собі союзників. Для цього Кремль вкладає гроші у відновлення кубинської залізниці.
Також у випуску:
Чверть століття з Лукашенком: далі буде.
Труднощі перекладу в Чечні.
Світило" російської науки Жиріновський.
Росіяни ловлять іноземних агентів.
Нові-старі електрички в Росії.
Космічне багатство керівника "Роскосмосу" Рогозіна.
До надувних літаків Росія отримає ще одну суперавіарозробку.
Стівен Сігал прилітав до Білорусі не просто так.
Гарячі тури до Сирії.
Бунт пенсіонерок в РФ.
Освячення доріг – ефективна протидія ДТП.