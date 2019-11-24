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      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах

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      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 листопада – фокуси з двійниками для РФ вже звична справа. Тож одночасні політичні гастролі ансамблю "Путін–Патріарх Кіріл" цілком у російському стилі. Сьогодні все менше країн хочуть мати справу з Росією, та влада відчайдушно шукає собі союзників. Для цього Кремль вкладає гроші у відновлення кубинської залізниці.

      Також у випуску:

      Чверть століття з Лукашенком: далі буде. 

      Труднощі перекладу в Чечні.

      Світило" російської науки Жиріновський.

      Росіяни ловлять іноземних агентів.

      Нові-старі електрички в Росії.

      Космічне багатство керівника "Роскосмосу" Рогозіна.

      До надувних літаків Росія отримає ще одну суперавіарозробку.

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      Гарячі тури до Сирії.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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