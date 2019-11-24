Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 листопада – фокуси з двійниками для РФ вже звична справа. Тож одночасні політичні гастролі ансамблю "Путін–Патріарх Кіріл" цілком у російському стилі. Сьогодні все менше країн хочуть мати справу з Росією, та влада відчайдушно шукає собі союзників. Для цього Кремль вкладає гроші у відновлення кубинської залізниці.

Також у випуску: Чверть століття з Лукашенком: далі буде. Труднощі перекладу в Чечні. Світило" російської науки Жиріновський. Росіяни ловлять іноземних агентів. Нові-старі електрички в Росії. Космічне багатство керівника "Роскосмосу" Рогозіна. До надувних літаків Росія отримає ще одну суперавіарозробку. Стівен Сігал прилітав до Білорусі не просто так. Гарячі тури до Сирії. Бунт пенсіонерок в РФ. Освячення доріг – ефективна протидія ДТП.