Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від "Роскосмосу"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31.03 – у Росії з давніх-давен повелося, що у всіх бідах винні не самі росіяни, а якісь ворожі сторонні сили. Настільки сторонні і настільки ворожі, що викликає подив, навіщо вони взагалі у Росію полізли. Сума компенсацій сім'ям загиблих у Кемерівській трагедії складе в 26 разів менше, ніж "Роскосмос" запатить за один малюнок.
Також у випуску:
Лють висланих дипломатів.
Немає символа – немає революції.
Удар у спину Путіна.
Конкурс лиходіїв від Кадирова.
Побриті комуністи.
Джерело: 24 Канал
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