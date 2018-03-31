Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від "Роскосмосу"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31.03 – у Росії з давніх-давен повелося, що у всіх бідах винні не самі росіяни, а якісь ворожі сторонні сили. Настільки сторонні і настільки ворожі, що викликає подив, навіщо вони взагалі у Росію полізли. Сума компенсацій сім'ям загиблих у Кемерівській трагедії складе в 26 разів менше, ніж "Роскосмос" запатить за один малюнок.

Також у випуску: Лють висланих дипломатів. Немає символа – немає революції. Удар у спину Путіна. Конкурс лиходіїв від Кадирова. Побриті комуністи.