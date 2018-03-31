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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від "Роскосмосу"

Вєсті Кремля 55 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31.03 – у Росії з давніх-давен повелося, що у всіх бідах винні не самі росіяни, а якісь ворожі сторонні сили. Настільки сторонні і настільки ворожі, що викликає подив, навіщо вони взагалі у Росію полізли. Сума компенсацій сім'ям загиблих у Кемерівській трагедії складе в 26 разів менше, ніж "Роскосмос" запатить за один малюнок.

Також у випуску:

Лють висланих дипломатів.

Немає символа – немає революції.

Удар у спину Путіна.

Конкурс лиходіїв від Кадирова.

Побриті комуністи.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Рамзан Кадиров Видворення російських дипломатів Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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