Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 лютого – донедавна відносини Білорусі з Росією були не найкращими, але настало 13 лютого, яке все кардинально змінило у спілкуванні Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Аукціони небаченої щедрості Москва влаштовує практично щомісяця, цього разу подарунок зробили для друга з Північної Кореї.
Також у випуску:
Таліби заполонили Москву.
Росія хоче здивувати Ілона Маска своїми винаходами.
Чорний сніг накрив Росію.
Джерело: 24 канал
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