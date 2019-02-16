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      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина

      Вєсті Кремля 56

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 лютого – донедавна відносини Білорусі з Росією були не найкращими, але настало 13 лютого, яке все кардинально змінило у спілкуванні Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Аукціони небаченої щедрості Москва влаштовує практично щомісяця, цього разу подарунок зробили для друга з Північної Кореї.

      Також у випуску:

      Таліби заполонили Москву.

      Росія хоче здивувати Ілона Маска своїми винаходами.

      Чорний сніг накрив Росію.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Кім Чен Ин Олександр Лукашенко Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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