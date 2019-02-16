Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 лютого – донедавна відносини Білорусі з Росією були не найкращими, але настало 13 лютого, яке все кардинально змінило у спілкуванні Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Аукціони небаченої щедрості Москва влаштовує практично щомісяця, цього разу подарунок зробили для друга з Північної Кореї.

Також у випуску: Таліби заполонили Москву. Росія хоче здивувати Ілона Маска своїми винаходами. Чорний сніг накрив Росію.