Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 лютого – Білорусь таки не отримала знижки на російський газ. Тож Лукашенко зненацька може перетворитися на фашиста, а російську мову потрібно буде оберігати "зеленим чоловічкам". Такі органи як Державна рада РФ зазвичай стають притулком для президентів. У Кремля можуть виникнуть через це проблеми, тоді на допомогу прийдуть клони Путіна.
Також у випуску:
Головний російський ветеран.
Путін і одностатеві шлюби.
Чому Єлизавета продає квартиру в РФ.
Помста Путіну від Лукашенка.
Як російський офіцер-підводник проматюкав пенсію.
Російські роботи знищують коронавірус.
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