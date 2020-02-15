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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна

      Вєсті Кремля 1

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 лютого – Білорусь таки не отримала знижки на російський газ. Тож Лукашенко зненацька може перетворитися на фашиста, а російську мову потрібно буде оберігати "зеленим чоловічкам". Такі органи як Державна рада РФ зазвичай стають притулком для президентів. У Кремля можуть виникнуть через це проблеми, тоді на допомогу прийдуть клони Путіна.

      Також у випуску: 

      Головний російський ветеран.

      Путін і одностатеві шлюби.

      Чому Єлизавета продає квартиру в РФ.

      Помста Путіну від Лукашенка.

      Як російський офіцер-підводник проматюкав пенсію.

      Російські роботи знищують коронавірус.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Новини Росії Новини Білорусі Володимир Путін
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