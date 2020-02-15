Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 лютого – Білорусь таки не отримала знижки на російський газ. Тож Лукашенко зненацька може перетворитися на фашиста, а російську мову потрібно буде оберігати "зеленим чоловічкам". Такі органи як Державна рада РФ зазвичай стають притулком для президентів. У Кремля можуть виникнуть через це проблеми, тоді на допомогу прийдуть клони Путіна.

Також у випуску: Головний російський ветеран. Путін і одностатеві шлюби. Чому Єлизавета продає квартиру в РФ. Помста Путіну від Лукашенка. Як російський офіцер-підводник проматюкав пенсію. Російські роботи знищують коронавірус.