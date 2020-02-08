Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 лютого – Путін запропонував не лише переписати Конституцію, пожиттєво закріпивши себе на посаді вождя, але й дозволив плебсу підтримати ці зміни. Узаконити вирішили Бога, хоча ідея у світовій практиці не нова, та робота Федора. Священники РПЦ продовжують окроплюва святою водою автомати, бомби, винищувачі та зброю масовою ураження.

Також у випуску: Єсть такая партія. 3,14 у Череповці. Цяцьки у котріарха. Потний вал вдохновєнія. Чудо від Гундяя. Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Путін Heil. Поліцейські котики.