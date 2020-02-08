Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 лютого – Путін запропонував не лише переписати Конституцію, пожиттєво закріпивши себе на посаді вождя, але й дозволив плебсу підтримати ці зміни. Узаконити вирішили Бога, хоча ідея у світовій практиці не нова, та робота Федора. Священники РПЦ продовжують окроплюва святою водою автомати, бомби, винищувачі та зброю масовою ураження.
Також у випуску:
Єсть такая партія.
3,14 у Череповці.
Цяцьки у котріарха.
Потний вал вдохновєнія.
Чудо від Гундяя.
Бердимухамедов і 50 відтінків сірого.
Путін Heil.
Поліцейські котики.
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