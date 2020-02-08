14:44
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ

      63 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 лютого – Путін запропонував не лише переписати Конституцію, пожиттєво закріпивши себе на посаді вождя, але й дозволив плебсу підтримати ці зміни. Узаконити вирішили Бога, хоча ідея у світовій практиці не нова, та робота Федора. Священники РПЦ продовжують окроплюва святою водою автомати, бомби, винищувачі та зброю масовою ураження.

      Також у випуску: 

      Єсть такая партія.

      3,14 у Череповці.

      Цяцьки у котріарха.

      Потний вал вдохновєнія.

      Чудо від Гундяя.

      Бердимухамедов і 50 відтінків сірого.

      Путін Heil.

      Поліцейські котики.

       

      Стаж для пенсії: як купити, скільки коштує та кому це потрібно
      сьогодні
      9331
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін РПЦ Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 179
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 795
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 2925
      7 лютого , 18:53 Настінні широкі електрокаміни: перевага, відмінність та функції
      525
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 2764
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук