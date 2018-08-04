Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 04.08 — про існування бойових підрозділів служителів божих світ дізнався давно. А тепер ще церковне причандалля буде стругати батько російської бойової робототехніки. Поки машина, запущена Ілоном Маском, дрейфує у відкритому космосі, Роскосмос живе польотом 1961 року.

Також у випуску: Російська "Комсомолка" нарешті винайшла машину часу. Скільки росіян не помічають протестних акцій у власній країні – у "Цифрі дня". Мертві чиновники теж можуть працювати. "Сбербанку Росії" теміново потрібен робот. Прєвєд, Мєдвєд!