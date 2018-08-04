Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 04.08 — про існування бойових підрозділів служителів божих світ дізнався давно. А тепер ще церковне причандалля буде стругати батько російської бойової робототехніки. Поки машина, запущена Ілоном Маском, дрейфує у відкритому космосі, Роскосмос живе польотом 1961 року.
Також у випуску:
Російська "Комсомолка" нарешті винайшла машину часу.
Скільки росіян не помічають протестних акцій у власній країні – у "Цифрі дня".
Мертві чиновники теж можуть працювати.
"Сбербанку Росії" теміново потрібен робот.
Прєвєд, Мєдвєд!
Джерело: 24 канал
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