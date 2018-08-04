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Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"

Вєсті Кремля 83 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 04.08 — про існування бойових підрозділів служителів божих світ дізнався давно. А тепер ще церковне причандалля буде стругати батько російської бойової робототехніки. Поки машина, запущена Ілоном Маском, дрейфує у відкритому космосі, Роскосмос живе польотом 1961 року.

Також у випуску:

Російська "Комсомолка" нарешті винайшла машину часу. 

Скільки росіян не помічають протестних акцій у власній країні – у "Цифрі дня". 

Мертві чиновники теж можуть працювати. 

"Сбербанку Росії" теміново потрібен робот. 

Прєвєд, Мєдвєд!

 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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