Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 листопада – один із нових законів в РФ може остаточно зіграти проти Путіна, а от допомогти останній краплі прорвати дамбу президента Рашки можуть саме буряти. Недобрий знак для Медведєва прийшов із Надима, там замовили утилізацію його портретів.
Також у випуску:
Квартірний вапрос на Росії.
Нова вундервафля.
Інтернет проти російської демографії.
Безпощадний російський суд.
Путін заявив, що "пєщєрні русофоби" оголосили війну "расійскаму язику".
Догнати і перегнати Америку.
Нескінченні пам'ятники Сталіну.
У Пині – все для народу.
Подогрели, обобрали.
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