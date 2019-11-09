Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 листопада – один із нових законів в РФ може остаточно зіграти проти Путіна, а от допомогти останній краплі прорвати дамбу президента Рашки можуть саме буряти. Недобрий знак для Медведєва прийшов із Надима, там замовили утилізацію його портретів.

Також у випуску: Квартірний вапрос на Росії. Нова вундервафля. Інтернет проти російської демографії. Безпощадний російський суд. Путін заявив, що "пєщєрні русофоби" оголосили війну "расійскаму язику". Догнати і перегнати Америку. Нескінченні пам'ятники Сталіну. У Пині – все для народу. Подогрели, обобрали.