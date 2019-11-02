Вєсті Кремля. Слівкі: Чого Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 листопада – у США святкували Гелловін і до Доальда Трампа підійшов маленький міньйончик, якого той похлопав по голові шоколадкою. Як потім виявилося, то був засланий з Кремля Дмитро Медвєдєв. Володимир Путін підняв рівень мініммального вступного балу в університети. Правильно, неосвіченим стадом ж легше керувати.

Також у випуску: В Росії горять борги в "Останкіно". Вино від Киселева. Шойгу – намісник Путіна? Кіркоров став терористом.