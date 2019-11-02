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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Чого Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
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      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Вєсті Кремля. Слівкі: Чого Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів

      Вєсті Кремля 145

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 листопада – у США святкували Гелловін і до Доальда Трампа підійшов маленький міньйончик, якого той похлопав по голові шоколадкою. Як потім виявилося, то був засланий з Кремля Дмитро Медвєдєв. Володимир Путін підняв рівень мініммального вступного балу в університети. Правильно, неосвіченим стадом ж легше керувати.

      Також у випуску:

      В Росії горять борги в "Останкіно".

      Вино від Киселева.

      Шойгу – намісник Путіна?

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      Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Вєсті Кремля Візит Медведєва
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