Вєсті Кремля. Слівкі: Чого Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 листопада – у США святкували Гелловін і до Доальда Трампа підійшов маленький міньйончик, якого той похлопав по голові шоколадкою. Як потім виявилося, то був засланий з Кремля Дмитро Медвєдєв. Володимир Путін підняв рівень мініммального вступного балу в університети. Правильно, неосвіченим стадом ж легше керувати.
Також у випуску:
В Росії горять борги в "Останкіно".
Вино від Киселева.
Шойгу – намісник Путіна?
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