Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло

Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартанулоВєсті Кремля 235 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29.06 — на ЧС-2018 бразильці обіграли сербів, а Медведєв усе це проспав. Напевно, це феномен російського прем'єра – засинати під час спортивних заходів, адже так було і на відкритті Сочинської Олімпіади. Гра збірної Росії проти Уругваю завершилась невдачею, проте, незважаючи на рахунок 3:0, росіяни погром на майже перемогу перетворюють.
Також у випуску:
Причини краху "фараонів" на ЧС-2018.
Альпійське ніщенство РамзанаАхматича.
Рамзан Кадиров і "непутізм".
Пушер Лавров.
Кокаїновий король Мундіалю.
Атракціон нечуваної щедрості Путіна.
Джерело: 24 канал
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