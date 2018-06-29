Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29.06 — на ЧС-2018 бразильці обіграли сербів, а Медведєв усе це проспав. Напевно, це феномен російського прем'єра – засинати під час спортивних заходів, адже так було і на відкритті Сочинської Олімпіади. Гра збірної Росії проти Уругваю завершилась невдачею, проте, незважаючи на рахунок 3:0, росіяни погром на майже перемогу перетворюють.

Також у випуску: Причини краху "фараонів" на ЧС-2018. Альпійське ніщенство РамзанаАхматича. Рамзан Кадиров і "непутізм". Пушер Лавров. Кокаїновий король Мундіалю. Атракціон нечуваної щедрості Путіна.