Вєсті Кремля. Слівкі: День святого карантину. Успішна коронація
У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 квітня – у Московській області оголосили карантин. Однак росіяни дуже люблять відпочивати на травневі свята. Тепер у них нове свято – День святого карантину з масовими гуляннями. COVID-19 виявили у російського лікаря Дениса Проценка, який напередодні контактував з Володимиром Путіним. Можна вважати, коронація пройшла успішно.
Також у випуску:
З хілерів у кілери.
Обнуляйте математику.
Жінка, яка врятує Росію.
Лікування з-під палки.
Скабєєва заполонила коронавірусний ефір.
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