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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля. Слівкі: День святого карантину. Успішна коронація

      Вєсті Кремля -

      У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 квітня – у Московській області оголосили карантин. Однак росіяни дуже люблять відпочивати на травневі свята. Тепер у них нове свято – День святого карантину з масовими гуляннями. COVID-19 виявили у російського лікаря Дениса Проценка, який напередодні контактував з Володимиром Путіним. Можна вважати, коронація пройшла успішно.

      Також у випуску:

      З хілерів у кілери.

      Обнуляйте математику.

      Жінка, яка врятує Росію.

      Лікування з-під палки.

      Скабєєва заполонила коронавірусний ефір.

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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