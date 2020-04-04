Вєсті Кремля. Слівкі: День святого карантину. Успішна коронація

У випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 квітня – у Московській області оголосили карантин. Однак росіяни дуже люблять відпочивати на травневі свята. Тепер у них нове свято – День святого карантину з масовими гуляннями. COVID-19 виявили у російського лікаря Дениса Проценка, який напередодні контактував з Володимиром Путіним. Можна вважати, коронація пройшла успішно.

Також у випуску: З хілерів у кілери. Обнуляйте математику. Жінка, яка врятує Росію. Лікування з-під палки. Скабєєва заполонила коронавірусний ефір.