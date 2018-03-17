Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17.03 – падіння Сергія Лаврова, звичайно, можна назвати випадковістю, або почати жартувати нема про корові на льоду, а про коні на паркеті. Можливо, він просто брейкер. Головне для росіян не розмір зарплати чи пенсії, а щоби можна було чимось пишатися, до прикладу, Царем-ямою.

Також у випуску: Весняне загострення Марії Захарової. Володимир Путін заполонив все російське телебачення. Три помилки кліпмейкерів Міноборони Росії. Сталеві сльози Ксенії Собчак.