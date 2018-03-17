Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля 23:59, 17 березня 204 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17.03 – падіння Сергія Лаврова, звичайно, можна назвати випадковістю, або почати жартувати нема про корові на льоду, а про коні на паркеті. Можливо, він просто брейкер. Головне для росіян не розмір зарплати чи пенсії, а щоби можна було чимось пишатися, до прикладу, Царем-ямою.
Також у випуску:
Весняне загострення Марії Захарової.
Володимир Путін заполонив все російське телебачення.
Три помилки кліпмейкерів Міноборони Росії.
Сталеві сльози Ксенії Собчак.
Джерело: 24 Канал
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