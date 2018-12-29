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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска

      Вєсті Кремля 141

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 грудня – дебати про те, чи існує Дєд Мароз, точаться серед росіян донині. І ось один чоловік без бороди і пишних кучерів довів, що – дурних подарунків мало не буває. Для мільярдера Олега Дерипаски нарешті закінчиться нещасливий 2018. Мало, що у зґвалтуванні звинуватили Алюмінієвого короля, та ще й санкції накрили.

      Також у випуску:

      Індекс популярності: від пропагандистів до Путіна.

      Кінець політичної кар'єри Рамзана Кадирова.

      Співоча армія Москви.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Російська пропаганда Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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