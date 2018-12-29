Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 грудня – дебати про те, чи існує Дєд Мароз, точаться серед росіян донині. І ось один чоловік без бороди і пишних кучерів довів, що – дурних подарунків мало не буває. Для мільярдера Олега Дерипаски нарешті закінчиться нещасливий 2018. Мало, що у зґвалтуванні звинуватили Алюмінієвого короля, та ще й санкції накрили.

Також у випуску: Індекс популярності: від пропагандистів до Путіна. Кінець політичної кар'єри Рамзана Кадирова. Співоча армія Москви.