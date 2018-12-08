Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 грудня – російська економіка стабільно просувається на дно – у Держдумі вирішили заборонити вуличні вивіски з курсами валют. Постріли в бік Путіна можуть прозвучати з того місця, яке сам президент РФ досі залишав незахищеним, навіть білоруський батька почав виступати проти.
Також у випуску:
Як Боярський вистелявся перед Путіним.
Головна модниця російської політики.
Репер Дмитро Кисельов.
Назад в СРСР.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі