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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін

      Вєсті Кремля 101

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 грудня – російська економіка стабільно просувається на дно – у Держдумі вирішили заборонити вуличні вивіски з курсами валют. Постріли в бік Путіна можуть прозвучати з того місця, яке сам президент РФ досі залишав незахищеним, навіть білоруський батька почав виступати проти.

      Також у випуску:

      Як Боярський вистелявся перед Путіним.

      Головна модниця російської політики.

      Репер Дмитро Кисельов.

      Назад в СРСР.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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