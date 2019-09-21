Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – шаман, який йшов рятувати всю Росію та виганяв демона-Путіна загримів до психлікарні. Але він може набрати там прибічників і піти на штурм. Президент Ізраїлю має бути напоготові, адже нещодавно Путін натякнув, що вибори в Ізраїлю не пройдуть без впливу Кремля. А всі ми знаємо до чого це може призвести.
Також у випуску:
Турецькі понти сказочного.
Бедная Ліза.
Гриціан Володимирович.
Цементні цінності.
Філіал пекла на землі.
Сало в шоколаді.
Джерело: 24 канал
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