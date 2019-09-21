Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – шаман, який йшов рятувати всю Росію та виганяв демона-Путіна загримів до психлікарні. Але він може набрати там прибічників і піти на штурм. Президент Ізраїлю має бути напоготові, адже нещодавно Путін натякнув, що вибори в Ізраїлю не пройдуть без впливу Кремля. А всі ми знаємо до чого це може призвести.

Також у випуску: Турецькі понти сказочного. Бедная Ліза. Гриціан Володимирович. Цементні цінності. Філіал пекла на землі. Сало в шоколаді.

Джерело: 24 канал