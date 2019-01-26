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      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії

      Вєсті Кремля 127

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 січня – поки Путін хизується зброєю з непередбаченою траекторією польоту, Ротенберги втратили боїнг. Чи мають ще надію політати брати по розпилу і друзі Путіна – питання відкрите. Найбільшим ненависником фейкових новин був Дональд Трамп, він навіть спати не міг, бо всюди вони йому ввижалися. Однак такими новинами й зацікавилась РФ.

      Також у випуску:

      Інвестиції Путіна. 

      Лайфхаки від Росії.

      Майстер-клас з того світу. 

      Жіноча космічна Одіссея.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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