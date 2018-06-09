Вєсті Кремля. Слівкі. Душевна рівновага. Пропозиції від Єфремова

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — росіяни у храмах можуть здобути трохи душевної рівноваги і то, якщо не захочуть до вбиральні. Актор Олексій Сєрєбряков після того, як з природною невимушеністю чітко визначив рускую національну ідею, ледь не став у Росії персоною нон грата і тепер така ситуація з Михайлом Єфремовим.

Також у випуску: Російська біла гарячка. П'ять хвилин задоволення для Путіна. Приховані таланти Кужугета. Росія вирішила "хайпанути" на "Ґамбіноманії".