Вєсті Кремля. Слівкі. Душевна рівновага. Пропозиції від Єфремова
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — росіяни у храмах можуть здобути трохи душевної рівноваги і то, якщо не захочуть до вбиральні. Актор Олексій Сєрєбряков після того, як з природною невимушеністю чітко визначив рускую національну ідею, ледь не став у Росії персоною нон грата і тепер така ситуація з Михайлом Єфремовим.
Також у випуску:
Російська біла гарячка.
П'ять хвилин задоволення для Путіна.
Приховані таланти Кужугета.
Росія вирішила "хайпанути" на "Ґамбіноманії".
Джерело: 24 канал
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