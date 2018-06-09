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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вєсті Кремля. Слівкі. Душевна рівновага. Пропозиції від Єфремова

Вєсті Кремля 48 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — росіяни у храмах можуть здобути трохи душевної рівноваги і то, якщо не захочуть до вбиральні. Актор Олексій Сєрєбряков після того, як з природною невимушеністю чітко визначив рускую національну ідею, ледь не став у Росії персоною нон грата і тепер така ситуація з Михайлом Єфремовим.

Також у випуску:

Російська біла гарячка.

П'ять хвилин задоволення для Путіна.

Приховані таланти Кужугета.

Росія вирішила "хайпанути" на "Ґамбіноманії".

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Єфремов
Джерело: 24 канал
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